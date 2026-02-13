Благодаря TRIPP Казахстан получает дополнительный стратегический инструмент.

Об этом в беседе с Day.Az заявила докторант кафедры международных отношений и мировой экономики КазНУ имени Аль-Фараби, политический эксперт Дин Циньпин.

"Основная ценность проекта TRIPP заключается в создании альтернативного маршрута через Каспийское море, Азербайджан и Армению в Турцию и Европу, что напрямую усиливает переговорные позиции Казахстана как транзитной страны и его сетецентричность. Это не только расширяет выбор путей в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора), но и снижает зависимость от какого-либо одного направления, укрепляя собственную логистическую безопасность и экономическую устойчивость Казахстана. В конечном итоге, это преобразует статус Казахстана как узла на Евразийском сухопутном мосту из пассивной точки в стратегическую опору, обладающую способностью активной маршрутизации. Разумеется, полная реализация потенциала этого коридора зависит от ключевого условия: устойчивого мира и стабильного сотрудничества между странами вдоль маршрута, особенно в регионе Южного Кавказа", - сказала она.

По ее словам, TRIPP можно с осторожностью считать "флагманским" проектом.

"Если этот сложный и геополитически чувствительный проект, возглавляемый крупной экономикой, будет успешно реализован и стабильно работать в соответствии с международными правилами, его демонстрационный эффект будет весьма убедительным и может частично изменить восприятие международным капиталом соотношения осуществимости, рисков и доходности проектов в Центральной Азии. Однако фундаментальное укрепление доверия инвесторов отнюдь не определяется одним проектом и в конечном счете зависит от способности страны обеспечить предсказуемую правовую среду, прозрачные регуляторные рамки и равные условия доступа на рынок, гарантируя тем самым долгосрочную безопасность и возврат капитала", - сказала эксперт.

Циньпин отметила, что участие США в проекте в основном играет роль "катализатора" и "источника стандартов": "Их технологии, финансирование и опыт управления проектами могут напрямую повысить эффективность и надежность конкретных звеньев проекта. Что более важно, такое сотрудничество может способствовать приведению соответствующей инфраструктуры в соответствие с международными техническими и эксплуатационными стандартами. Однако системная модернизация национальной транспортной сети Казахстана в корне движется его внутренней стратегией развития и распределением ресурсов. Эффективность внешнего участия зависит от того, сможет ли проект гармонизироваться с общей стратегией Казахстана и эффективно стимулировать модернизацию сопутствующих внутренних отраслей (таких как порты, железнодорожные узлы)".

По ее словам, TRIPP сам по себе не является соглашением о передаче технологий; его прямая функция - создание "стратегического доверия" и "деловых связей".

"Через эту масштабную рамку сотрудничества правительства и компании двух стран устанавливают институционализированные каналы коммуникации и создают прецедент успешного сотрудничества. Это прокладывает путь для последующего сотрудничества в области технологий и инвестиций в таких высокодобавленных сферах, как добыча полезных ископаемых и энергетика, снижая трансакционные издержки. Однако конкретное внедрение технологий будет строго следовать бизнес-логике и зависеть от экономической целесообразности казахстанских ресурсных проектов, уровня защиты прав интеллектуальной собственности и условий доступа на рынок, соответствующих инвестиционным стандартам американских компаний.

Благодаря TRIPP Казахстан получает дополнительный стратегический инструмент для диверсификации внешнеэкономических связей и укрепления своей экономической устойчивости. Участие в TRIPP является классическим примером "многовекторной сбалансированной дипломатии" Казахстана в экономической сфере. Проект предоставляет ему крайне важную стратегическую альтернативу, давая, помимо традиционных восточно-западных коридоров, южный маршрут, поддерживаемый и управляемый различными заинтересованными сторонами. Такая диверсификация маршрутов не только распределяет геополитические риски перебоев в торговле, но и существенно повышает стратегическую самостоятельность и гибкость Казахстана во взаимодействии со всеми партнерами. Это является не только ядром построения экономической устойчивости Казахстана, но и способствует созданию более эффективной, стабильной и инклюзивной региональной сети "Среднего коридора", что приносит пользу всем странам вдоль маршрута и содействует более широкой экономической интеграции и развитию", - добавила Циньпин.

Али Гасымов