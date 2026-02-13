https://news.day.az/sport/1815899.html Азербайджанский паралимпиец выступит на международном турнире Сегодня в итальянском городе Пила стартует турнир по парагорнолыжному спорту. Как передает Day.Az со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет, в двухдневных соревнованиях примет участие и азербайджанский паралимпиец Полад Рзаев. Наш спортсмен выступит в категории LW3.
