Азербайджанский паралимпиец выступит на международном турнире

Сегодня в итальянском городе Пила стартует турнир по парагорнолыжному спорту.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет, в двухдневных соревнованиях примет участие и азербайджанский паралимпиец Полад Рзаев.

Наш спортсмен выступит в категории LW3.