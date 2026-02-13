Продлен арест бывшего главы ИВ Гахского района

В суд поступило представление о продлении меры пресечения в отношении бывшего главы Исполнительной власти Гахского района Мусы Шекилиева, задержанного в результате операции Службы государственной безопасности (СГБ).

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, представление следственного органа было рассмотрено на процессе в Сабаильском районном суде. Мера пресечения продлена на 5 месяцев.

Глава Исполнительной власти Гахского района Муса Шекилиев был задержан в результате операции СГБ.

Ему предъявлено обвинение в преступлении, связанном с присвоением суммы в особо крупном размере с использованием служебного положения.

Согласно распоряжению, подписанному Президентом Ильхамом Алиевым 21 июня 2025 года, Муса Шабан оглу Шекилиев освобожден от должности главы Исполнительной власти Гахского района.