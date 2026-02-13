https://news.day.az/politics/1815942.html Военные атташе посетили воинскую часть ВВС Азербайджана В соответствии с планом деятельности на 2026 год, утверждённым министром обороны, для военных атташе иностранных государств, аккредитованных в Азербайджане, была организована ознакомительная поездка в Н-скую воинскую часть Военно-воздушных сил (ВВС). Об этом Day.A сообщили в минобороны Азербайджана.
Военные атташе посетили воинскую часть ВВС Азербайджана
В соответствии с планом деятельности на 2026 год, утверждённым министром обороны, для военных атташе иностранных государств, аккредитованных в Азербайджане, была организована ознакомительная поездка в Н-скую воинскую часть Военно-воздушных сил (ВВС).
Об этом Day.A сообщили в минобороны Азербайджана.
Представители аппаратов военных атташе были проинформированы об основных направлениях деятельности воинской части, гостям был представлен брифинг.
Отметим, что в мероприятии принимали участие 22 представителя из 18 стран.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре