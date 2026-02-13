Посылки из Китая в Азербайджан могут задержаться

При отправке посылок из Китая в Азербайджан возможны временные перебои и задержки.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство информационно-коммуникационных технологий (İKTA) при Министерстве цифрового развития и транспорта, это связано с праздничными днями в Китае.

Отмечается, что в Китае с 15 по 23 февраля 2026 года объявлены официальные нерабочие дни. В этот период работа большинства складов на территории Китая будет ограничена.

Ожидается, что процессы отправки посылок будут постепенно восстановлены после окончания праздников.

Агентство рекомендует пользователям учитывать эти обстоятельства при планировании своих заказов.