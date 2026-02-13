Азербайджанская филармония перенесла зрителей в эпоху Баха

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева была представлена великолепная концертная программа "В тени Баха". В сопровождении Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева под управлением дирижёра, заслуженного артиста Эйюба Гулиева перед слушателями выступили солисты - Ирина Бысова (фагот) и Алим Садыхов (гобой), сообщает Day.Az.

Программа была посвящена творчеству великого немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха и отражению его музыкального наследия в разные эпохи - от барокко до ХХ века.

Иоганна Себастьяна Баха называют "Гомером музыки". С немецкого "Бах" переводится как "ручей", поэтому Людвиг ван Бетховен об Иоганне Себастьяне в позапрошлом веке писал: "Его имя должно быть не Ручей, а Океан". Рихард Вагнер назвал музыкальное и художественное наследие Баха "величайшим чудом во всей музыке". "Вся история немецкой средневековой поэзии и музыки ведет к Баху... Не он живет, но дух времени живет в нем. Все художественные искания, стремления, желания, порывы и блуждания прежних, равно как и современных ему поколений, сосредоточились в нем и творят через него", - говорил уже в двадцатом столетии Альберт Швейцер, философ, писатель и лауреат Нобелевской премии.

В концерте прозвучали: Симфония №2 (ми бемоль мажор, op.9) Иоганна Кристиана Баха, Концерт для гобоя с оркестром (ре минор) Алессандро Марчелло и Концерт для фагота с оркестром (ми бемоль мажор) Иоганна Себастьяна Баха.

Во второй части программы был представлен взгляд композиторов ХХ века. Произведение №4 из цикла "Бразильские бахианы" Эйтора Вила-Лобоса продемонстрировало яркий синтез бразильских национальных интонаций и баховской полифонии. Затем прозвучал коллаж на тему "Bach" ("Toccata", "Sarabande", "Ricercar") Арво Пярта. Произведение, написанное в минималистической манере, отразило современное философское осмысление барочных форм и создало атмосферу сосредоточенного размышления.

Завершился концерт произведением "Cantabile" латвийского композитора Петериса Васкса. Глубокий лиризм и внутренний драматизм этой композиции стали эмоциональной кульминацией вечера.

Концертная программа "В тени Баха" объединила музыкальные языки разных эпох на одной сцене, ещё раз продемонстрировав вневременное влияние великого мастера.