Самолет совершил экстренную посадку из-за развалившегося в небе двигателя

Пассажирский самолет авиакомпании Arik Air, следовавший из Лагоса в Порт-Харкорт, совершил экстренную посадку из-за развалившегося в небе двигателя, пишет Metro, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел вскоре после вылета. Boeing 737, на борту которого находились 80 пассажиров, потерял левый двигатель после громкого хлопка. Экипаж незамедлительно приступил к выполнению аварийных процедур.

Самолет смог продолжить полет на одном работающем двигателе и благополучно приземлился в Бенине. По предварительным данным, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Представитель Нигерийского бюро по расследованию происшествий (NSIB) подтвердил, что речь идет об "аномалии двигателя в полете". Ведомство направляет в Бенин предварительную группу специалистов для обеспечения сохранности воздушного судна, сбора доказательств, опроса экипажа и свидетелей, а также изъятия данных бортовых самописцев.

NSIB сообщила, что сотрудничает с Управлением гражданской авиации Нигерии и авиакомпанией Arik Air для установления причин инцидента и возможных сопутствующих факторов.

В авиакомпании принесли извинения пассажирам за прерванный рейс, подчеркнув, что безопасность и благополучие клиентов остаются главным приоритетом авиакомпании. Расследование продолжается.