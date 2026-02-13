https://news.day.az/sport/1815981.html Сборная Азербайджана по пляжному футболу сыграет на чемпионате Европы Сборная Азербайджана по пляжному футболу примет участие в чемпионате Европы. Как сообщает Day.Az со ссылкой на официальный сайт Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана (АФФА), турнир дивизиона B пройдет с 15 по 19 июля в Батуми.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на официальный сайт Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана (АФФА), турнир дивизиона B пройдет с 15 по 19 июля в Батуми. В соревнованиях выступят восемь команд - сборные Грузии, Азербайджана, Латвии, Казахстана, Бельгии, Мальты, Англии и Норвегии.
Отметим, что регламент турнира и результаты жеребьевки будут объявлены позднее.
