Инспекционные проверки в ВВС Азербайджана

В соответствии с планом подготовки на 2026 год в Военно-воздушных силах (ВВС) проведены инспекционные проверки.

Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.

Согласно информации, сначала был посещен бюст общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, установленный на территории воинской части. После проведения строевого смотра личного состава и проверки учебно-материальной базы состоялось торжественное прохождение личного состава перед трибуной.

Главной военной инспекцией министерства обороны был проверен уровень приведения войск в высокую степень боевой готовности, организации и несения боевого дежурства, состояние материально-технического обеспечения, а также деятельность штабов. Кроме того, у личного состава были приняты нормативы по командирской и физической подготовке.

Затем состоялись встречи с летным и техническим составом. Были оценены уровень боевой подготовки военной авиации, возможности и процессы, направленные на эффективное применение военной авиации, был проведён осмотр взлётно-посадочных полос и тренажёрных классов.

В ходе инспекции была проанализирована лётная практика военных пилотов и выполнение планов учебно-тренировочной подготовки. Проверены уровень профессионализма личного состава, практическое освоение современной техники и вооружения, а также качество проводимых занятий и тренировок.

По итогам проверки служебно-боевая деятельность ВВС и учебно-боевые навыки личного состава были оценены положительно.