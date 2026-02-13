Сильное землетрясение в Иране, пострадали дома

В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,7.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил глава города Асалуе Искендер Пасалар.

По имеющейся информации, в результате сильных подземных толчков в Асалуе повреждены старые дома в ряде сел.

Серьезный ущерб также нанесен автозаправочной станции, расположенной в этом районе. Жертв и пострадавших нет.