Сильное землетрясение в Иране, пострадали дома

В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,7. Как сообщает Day.Az, об этом заявил глава города Асалуе Искендер Пасалар. По имеющейся информации, в результате сильных подземных толчков в Асалуе повреждены старые дома в ряде сел. Серьезный ущерб также нанесен автозаправочной станции, расположенной в этом районе. Жертв и пострадавших нет.