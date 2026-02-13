Вещание одного из телеканалов временно приостановят

В связи с нарушением Закона "О рекламе" вещание телеканала "ARB" будет временно приостановлено.

Как сообщает Day.Az, данный вопрос был рассмотрен на онлайн-заседании Аудиовизуального совета Азербайджанской Республики.

Отмечается, что 8 февраля 2026 года в 13:38 в эфире канала был показан рекламный материал, в котором скидка и условия оплаты не были указаны ясно и корректно.

По данному факту были проведены необходимые проверки и установлено нарушение требований статьи 7 Закона "О рекламе". В частности, информация, представленная в данной рекламе, согласно статье 7.1.4 закона, была признана недостоверной, поскольку сведения о цене товара, ценовых скидках, условиях приобретения и оплаты были искажены и не соответствовали действительности. В соответствии со статьей 7.2 закона распространение недостоверной рекламы не допускается.

"С учетом того, что с начала текущего года подобные нарушения в эфире телеканала фиксировались неоднократно, а также каналу направлялись соответствующие уведомления, члены Аудиовизуального совета приняли решение применить в отношении телеканала "ARB" строгие санкции и временно приостановить его вещание на 24 часа, начиная с 08:00 16 февраля", - говорится в сообщении.