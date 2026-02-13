В Азербайджане высокий интерес к музеям

Последний опрос, проведенный Центром медиа-анализа (Media Təhlil Mərkəzi, MTM), демонстрирует примечательную картину касательно интереса к музеям. Как сообщили Trend Life в MTM, 72,6% респондентов выразили высокую заинтересованность в посещении музеев, передает Day.Az.

Эти показатели позволяют утверждать, что музеи перестали восприниматься исключительно как "безмолвные хранилища прошлого". Общество видит в них живые платформы, формирующие знания, мышление и идентичность. Одной из ключевых причин такого интереса является стремление людей в условиях стремительного информационного потока обращаться к более глубоким, надежным и контекстуальным источникам.

Согласно результатам исследования, распределение интересов выглядит следующим образом:

Исторические музеи (77,2%): укрепляют коллективную память, усиливают национальное самосознание и позволяют наладить связь с прошлым.

Художественные музеи (61,2%): удовлетворяют эмоциональные и эстетические потребности, способствуя культурному самовыражению.

В список наиболее посещаемых учреждений вошли Национальный музей истории, Национальный музей искусств, Национальный музей ковра, а также различные мемориальные дома-музеи. Данный факт свидетельствует о том, что аудитория отдает предпочтение известным и авторитетным институтам культуры.

Соотношение участников опроса составило:

Баку: 60%

Регионы: 40%.

Преобладание столичной аудитории объясняется концентрацией музейной инфраструктуры и культурных мероприятий в Баку. Тем не менее значительная доля участников из регионов доказывает, что интерес к музеям не ограничен географически.

Респонденты выделили несколько ключевых шагов для дальнейшего повышения интереса к музейному делу: организация специальных программ для молодежи и школьников. Активное продвижение в социальных сетях. Проведение интерактивных выставок.

Важное наблюдение: в то время как интерактивные экраны и аудиогиды используются сравнительно часто, мобильные приложения и виртуальные туры еще не получили широкого распространения. Это является точкой роста для музеев.

Цифровые решения могут сделать музейный опыт более доступным, особенно для молодежи и жителей регионов. Учитывая, что 64,1% опрошенных получают информацию о музеях из социальных сетей, роль цифровых платформ в формировании общественного интереса становится определяющей. Для музеев это не просто реклама, а возможность выстраивать долгосрочный диалог с аудиторией.

Результаты опроса подтверждают, что интерес к музеям остается высоким и опирается на глубокие социально-культурные основы.