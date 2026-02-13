В Белом доме обсуждают силовой сценарий в отношении Ирана

Президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения о возможном нанесении удара по Иран.

Как передает Day.Az, об этом сообщили американские официальные лица газете The New York Times.

По информации источников, рассматриваемые варианты нацелены на иранскую ядерную программу и объектам, связанным с разработкой баллистических ракет. Также не исключается возможность направления подразделений спецназа для проведения операций против отдельных военных объектов Ирана.

Как отмечают официальные лица, США уже направили на Ближний Восток более 12 дополнительных истребителей F-15.

Кроме того, стратегические бомбардировщики B-2 и другие самолеты дальнего радиуса действия, способные наносить удары по территории Ирана, приведены в состояние повышенной готовности.

Ранее Президент Дональд Трамп заявил, что готов вести переговоры с Ираном настолько долго, насколько захочет.