Азербайджан - Мексика: парламентская дипломатия как фактор глобального диалога

Автор: Севиндж Фаталиева, депутат Милли Меджлиса Азербайджана

Рабочий визит делегации Милли Меджлиса Азербайджана в Мексику стал наглядным примером того, как парламентская дипломатия всё активнее превращается в полноценный элемент современной внешнеполитической архитектуры. Речь идёт уже не просто о серии встреч, а о формировании устойчивого политического диалога между государствами, находящимися на разных континентах, но объединённых общими принципами международного права и стремлением к стабильности.

Контакты с руководством Палаты депутатов Мексики, включая встречу с председателем палаты Кенией Лопес Рабадан, а также переговоры в Сенате Мексики со спикером сената Лаурой Ицель Кастильо подтвердили взаимную заинтересованность сторон в расширении межпарламентского диалога и придании ему системного характера. Учреждение Мексика-Азербайджанской группы дружбы стало важным институциональным шагом, призванным обеспечить регулярность контактов и выработку долгосрочной повестки сотрудничества. Этот шаг открыл новую страницу институционального взаимодействия между законодательными органами двух стран. Участие депутатов, представителей дипломатического корпуса и послов подчеркнуло широкий интерес к углублению контактов, несмотря на географическую удалённость государств.

Символичным элементом визита стала церемония посадки оливкового дерева в мексиканском парламенте (оливковое дерево было специально привезено из Баку) - жест, отражающий стремление сторон строить отношения на основе мира, доверия и взаимного уважения. Не менее показательно и то, что азербайджанская делегация была официально приветствована на пленарном заседании Палаты депутатов, что подчёркивает высокий уровень двустороннего взаимодействия.

Содержательную часть визита дополнила дискуссия в Институте имени Матиаса Ромеро, где председатель Комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Самед Сеидов представил азербайджанское видение новых реалий на Южном Кавказе. Диалог с академическим и дипломатическим сообществом Мексики показал растущий интерес к трансформационным процессам в регионе и роли Баку в обеспечении стабильности.

В рамках визита состоялась и встреча с заместителем министра иностранных дел Мексики Марией Тересой Меркадо, в ходе которой стороны подтвердили совпадение позиций по ряду международных вопросов и подчеркнули значение парламентской дипломатии как практического механизма укрепления двустороннего сотрудничества.

Отдельно следует отметить принципиальную позицию мексиканской стороны в вопросах международного права. В Баку высоко ценят последовательную поддержку территориальной целостности Азербайджана, а также взвешенный и ответственный подход Мексики к постконфликтной повестке на Южном Кавказе. Эта позиция воспринимается как важный политический сигнал солидарности. Сегодня Азербайджан последовательно выступает как один из ключевых факторов стабильности на Южном Кавказе, продвигая повестку мира, практического сотрудничества и отказа от конфронтационной логики прошлого.

Гуманитарное измерение визита также стало важной составляющей двустороннего взаимодействия. Открытие в Сенате Мексики выставки "Ичеришехер: живое городское наследие", приуроченной к проведению в Баку 13-го Всемирного форума городов, продемонстрировало культурный потенциал Азербайджана. Экспозиция вызвала большой интерес - мероприятие собрало многочисленных участников, представителей дипломатического корпуса, парламентариев и экспертного сообщества.

Исторический контекст придаёт нынешнему этапу отношений дополнительную глубину. В 1978 году президент Мексики побывал в Баку, а в 1982 году Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев посетил Мексику с официальным визитом. Впоследствии Мексика одной из первых признала независимость Азербайджана.

На фоне активной внешнеполитической линии Баку, ориентированной на диверсификацию партнёрств и укрепление связей с государствами Глобального Юга, мексиканское направление приобретает практическое значение. Энергетика, транспорт, сельское хозяйство, туризм и промышленность рассматриваются как перспективные сферы взаимодействия, где парламентские механизмы могут сыграть роль катализатора.



Сегодня Азербайджан, пройдя через войну, сосредоточен на мирном строительстве, восстановлении освобождённых территорий и устойчивом экономическом развитии.

Таким образом, визит делегации Милли Меджлиса в Мексику стал частью более широкой стратегии Азербайджана по укреплению международных позиций через активную парламентскую дипломатию.