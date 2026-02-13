Президент Ильхам Алиев в Мюнхене дал интервью азербайджанским телеканалам

13 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в Мюнхене дал интервью азербайджанским телеканалам. 

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет интервью. 

Телеканал REALГосподин Президент, спасибо, что уделили нам время. Каким будет послание Азербайджана на нынешней Мюнхенской конференции по безопасности? 

Президент Ильхам Алиев: Как и всегда, наше послание направлено на сотрудничество и мир. Впервые я принимаю участие в данном мероприятии уже в качестве главы государства, добившегося мира. Конечно, этот вопрос, наверное, здесь будет в повестке дня. Поэтому наши послания, как и всегда, предельно открыты и ясны - сотрудничество, мир, партнерство. Разумеется, и растущая роль Азербайджана в сфере безопасности, наши возможности, в то же время экономическое развитие, энергетическая безопасность, транспорт, связность, искусственный интеллект - то есть все эти вопросы сегодня формируют основную мировую повестку. Поэтому и Азербайджан не отстает в этих сферах. 

Общественное телевидение: Господин Президент, ожидается ли в этом году подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией?

Президент Ильхам Алиев: Вы знаете, что это не зависит от нас. Наша позиция на протяжении многих лет доводилась до армянской стороны: в Конституцию Армении должны быть внесены необходимые изменения. Как только эти изменения будут внесены, на следующий же день мы можем подписать мирный договор. Но, вместе с тем, считаю, что мир между Арменией и Азербайджаном уже достигнут. Достигнутые на Вашингтонском саммите договоренности, в том числе подписанная Совместная декларация и парафирование мирного договора, де-факто означают установление мира. Его формальная сторона зависит от Армении. Чем скорее будут внесены изменения в Конституцию и из нее будут исключены территориальные претензии к Азербайджану, тем быстрее будет подписан мирный договор. 

Телеканал AnewZ: Все, с кем мы сегодня разговаривали, говорили о том, что старый мировой порядок рушится и вот-вот возникнет новый мир, но он еще не возник. Всего несколько недель назад в Давосе Вы подписали учредительный Устав Совета мира, одним из его учредителей которого является и Азербайджан. А через несколько недель состоится еще одна встреча в Вашингтоне. Каково Ваше мнение об этой организации как о потенциальном элементе нового мирового порядка? 

Президент Ильхам Алиев: Если Вы помните, я уже говорил о том, что международное право больше не действует. Может быть, говорил не подробно, но в общем. И многие страны просто игнорировали его. Полагаться исключительно на международное право недостаточно для решения своих проблем. И пример Азербайджана действительно демонстрирует это. Таким образом, возникновение нового мирового порядка или новой системы межправительственных отношений определенно должно было произойти. Вопрос заключался лишь в том, кто возьмет на себя ответственность сделать этот шаг. И я считаю, что Президент Трамп проделал большую работу, инициировав создание Совета мира - института, который имеет большое будущее.

Конечно, все будет зависеть от повестки дня. Как Вы знаете, первый саммит состоится в ближайшее время. Всем интересно, какова будет повестка дня саммита и каковы будут его результаты. Но все больше и больше стран уже понимают, что им необходимо пересмотреть свой подход к межправительственным отношениям, безопасности и функционированию международных институтов. Мы видим, что Организация Объединенных Наций полностью парализована. Она не сможет повлиять ни на один вопрос. А альтернативы нет. Поэтому, надеюсь, мы увидим больше здравого смысла в совместной работе. Поскольку новый мировой порядок не должен означать, что прав тот, кто сильнее. Новый мировой порядок должен означать новые механизмы цивилизованного мира, отношений и международного порядка. 

Телеканал СВС: Господин Президент, согласно программе Мюнхенской конференции по безопасности, завтра ожидается Ваше участие в панельной сессии, посвященной транспортным коридорам. Какую роль Азербайджан видит для себя в формировании транспортных коридоров между Европой и Азией?

Президент Ильхам Алиев: Мы уже давно являемся инициаторами создания коридоров, начиная с энергетических, продолжая транспортными, а сейчас уже и электрическими, и фибероптическими. Поэтому по мере того, как потенциал нашей страны укрепляется, международные связи развиваются, мы добавляем в существующую как бы концепцию связности новые элементы.

Если можно считать нефтегазопроводы как уже свершившийся факт, хотя есть необходимость расширять нашу газотранспортную инфраструктуру, если считать, что вопросы, связанные с железнодорожным сообщением, частично решены, и Азербайджан не испытывает особых сложностей ни в обеспечении транзитных перевозок, ни в экспорте своей продукции, хотя Зангезурский коридор будет дополнительным вкладом в это, - то вопросы, связанные с электрическими кабелями, фибероптическими кабелями, с транспортировкой и транзитом информации в результате деятельности дата-центров и искусственного интеллекта - все это сейчас то, чем мы конкретно занимаемся.

У нас есть много преимуществ: география, тесные связи с соседями и на Западе, и на Востоке, избыток электроэнергии, подготовленные кадры и много других преимуществ. Поэтому сегодня Азербайджан - это та страна, в которой есть необходимость и на Востоке, и на Западе. С учетом того, что страна обеспечила свою безопасность, суверенитет своими силами, естественно, международный авторитет нашей страны еще вырос. Поэтому, когда мы говорим о коридорах, конечно, мы должны шире смотреть на этот вопрос: не только железная дорога, не только автомобильная дорога, но все, что способствует связности и отвечает требованиям современного мира. Спасибо.