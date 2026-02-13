Президент Ильхам Алиев в Мюнхене дал интервью азербайджанским телеканалам

13 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в Мюнхене дал интервью азербайджанским телеканалам.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет интервью.

Телеканал REAL: Господин Президент, спасибо, что уделили нам время. Каким будет послание Азербайджана на нынешней Мюнхенской конференции по безопасности?

Президент Ильхам Алиев: Как и всегда, наше послание направлено на сотрудничество и мир. Впервые я принимаю участие в данном мероприятии уже в качестве главы государства, добившегося мира. Конечно, этот вопрос, наверное, здесь будет в повестке дня. Поэтому наши послания, как и всегда, предельно открыты и ясны - сотрудничество, мир, партнерство. Разумеется, и растущая роль Азербайджана в сфере безопасности, наши возможности, в то же время экономическое развитие, энергетическая безопасность, транспорт, связность, искусственный интеллект - то есть все эти вопросы сегодня формируют основную мировую повестку. Поэтому и Азербайджан не отстает в этих сферах.

Общественное телевидение: Господин Президент, ожидается ли в этом году подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией?

Президент Ильхам Алиев: Вы знаете, что это не зависит от нас. Наша позиция на протяжении многих лет доводилась до армянской стороны: в Конституцию Армении должны быть внесены необходимые изменения. Как только эти изменения будут внесены, на следующий же день мы можем подписать мирный договор. Но, вместе с тем, считаю, что мир между Арменией и Азербайджаном уже достигнут. Достигнутые на Вашингтонском саммите договоренности, в том числе подписанная Совместная декларация и парафирование мирного договора, де-факто означают установление мира. Его формальная сторона зависит от Армении. Чем скорее будут внесены изменения в Конституцию и из нее будут исключены территориальные претензии к Азербайджану, тем быстрее будет подписан мирный договор.

Телеканал AnewZ: Все, с кем мы сегодня разговаривали, говорили о том, что старый мировой порядок рушится и вот-вот возникнет новый мир, но он еще не возник. Всего несколько недель назад в Давосе Вы подписали учредительный Устав Совета мира, одним из его учредителей которого является и Азербайджан. А через несколько недель состоится еще одна встреча в Вашингтоне. Каково Ваше мнение об этой организации как о потенциальном элементе нового мирового порядка?

Президент Ильхам Алиев: Если Вы помните, я уже говорил о том, что международное право больше не действует. Может быть, говорил не подробно, но в общем. И многие страны просто игнорировали его. Полагаться исключительно на международное право недостаточно для решения своих проблем. И пример Азербайджана действительно демонстрирует это. Таким образом, возникновение нового мирового порядка или новой системы межправительственных отношений определенно должно было произойти. Вопрос заключался лишь в том, кто возьмет на себя ответственность сделать этот шаг. И я считаю, что Президент Трамп проделал большую работу, инициировав создание Совета мира - института, который имеет большое будущее.

Конечно, все будет зависеть от повестки дня. Как Вы знаете, первый саммит состоится в ближайшее время. Всем интересно, какова будет повестка дня саммита и каковы будут его результаты. Но все больше и больше стран уже понимают, что им необходимо пересмотреть свой подход к межправительственным отношениям, безопасности и функционированию международных институтов. Мы видим, что Организация Объединенных Наций полностью парализована. Она не сможет повлиять ни на один вопрос. А альтернативы нет. Поэтому, надеюсь, мы увидим больше здравого смысла в совместной работе. Поскольку новый мировой порядок не должен означать, что прав тот, кто сильнее. Новый мировой порядок должен означать новые механизмы цивилизованного мира, отношений и международного порядка.

Телеканал СВС: Господин Президент, согласно программе Мюнхенской конференции по безопасности, завтра ожидается Ваше участие в панельной сессии, посвященной транспортным коридорам. Какую роль Азербайджан видит для себя в формировании транспортных коридоров между Европой и Азией?

Президент Ильхам Алиев: Мы уже давно являемся инициаторами создания коридоров, начиная с энергетических, продолжая транспортными, а сейчас уже и электрическими, и фибероптическими. Поэтому по мере того, как потенциал нашей страны укрепляется, международные связи развиваются, мы добавляем в существующую как бы концепцию связности новые элементы.

Если можно считать нефтегазопроводы как уже свершившийся факт, хотя есть необходимость расширять нашу газотранспортную инфраструктуру, если считать, что вопросы, связанные с железнодорожным сообщением, частично решены, и Азербайджан не испытывает особых сложностей ни в обеспечении транзитных перевозок, ни в экспорте своей продукции, хотя Зангезурский коридор будет дополнительным вкладом в это, - то вопросы, связанные с электрическими кабелями, фибероптическими кабелями, с транспортировкой и транзитом информации в результате деятельности дата-центров и искусственного интеллекта - все это сейчас то, чем мы конкретно занимаемся.

У нас есть много преимуществ: география, тесные связи с соседями и на Западе, и на Востоке, избыток электроэнергии, подготовленные кадры и много других преимуществ. Поэтому сегодня Азербайджан - это та страна, в которой есть необходимость и на Востоке, и на Западе. С учетом того, что страна обеспечила свою безопасность, суверенитет своими силами, естественно, международный авторитет нашей страны еще вырос. Поэтому, когда мы говорим о коридорах, конечно, мы должны шире смотреть на этот вопрос: не только железная дорога, не только автомобильная дорога, но все, что способствует связности и отвечает требованиям современного мира. Спасибо.