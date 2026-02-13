Дональд Трамп поддержал европейского лидера

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку премьер-министру Венгрии Виктор Орбан в преддверии предстоящих парламентских выборов в стране.

Как передает Day.Az, в своем заявлении Трамп охарактеризовал Орбана как "настоящего друга, бойца и победителя", подчеркнув, что он добился значительных результатов для Венгрии.

По словам главы Белого дома, в период его администрации отношения между Венгрией и США вышли на новый уровень, во многом благодаря усилиям венгерского премьера. "Он неустанно работает на благо своей Великой Страны и народа", - написал Трамп в соцсети Truth Social, добавив, что Орбан последовательно укрепляет безопасность страны, поддерживает экономический рост, создает рабочие места и ведет борьбу с нелегальной миграцией.

Президент США также заявил, что рассчитывает на продолжение тесного взаимодействия с Орбаном, чтобы обе страны и далее двигались по пути устойчивого развития и взаимовыгодного сотрудничества.