Азербайджанская кухня признана одной из лучших на чемпионате профессионалов под эгидой Worldchefs

С 9 по 12 февраля в городе Лахор (Пакистан) проходил один из крупнейших гастрономических форумов региона - Pakistan International Culinary Championship 2026. Чемпионат был организован Пакистанской ассоциацией шеф-поваров под эгидой Worldchefs и собрал профессионалов кулинарного искусства из разных стран, сообщил Trend Life член жюри, председатель Гильдии кулинаров Азербайджана и Бакинской ассоциации кулинаров, мастер международного класса Илькин Акберзаде, передает Day.Az.

Команда страны представила жюри и гостям чемпионата традиционные блюда азербайджанской национальной кухни: плов с шафраном, вырезку из телятины с вишней и каштанами, дворцовую халву, гайсаву - блюдо карабахской региональной кухни, кюкю с гатыгом и сумахом.

"Азербайджанская сборная достойно представила страну, продемонстрировав богатство национальной кухни, высокий уровень профессионализма и творческий подход к современной гастрономической подаче. Композиция меню гармонично соединила аутентичные вкусы, исторические кулинарные традиции и элементы современной гастрономии. Выступление команды вызвало большой интерес международного жюри и участников чемпионата", - отметил Илькин Акберзаде.

Помимо командного зачёта, представители Бакинской ассоциации кулинаров приняли участие в индивидуальных категориях. По итогам соревнований азербайджанские шеф-повара завоевали четыре серебряные медали, подтвердив высокий уровень мастерства и конкурентоспособность на международной арене.

В категории Best Pizza Кянан Набиев занял I место (1st Runner-Up), был награждён золотой медалью и кубком.

В финале за звание "Лучшая национальная кухня" призовые места распределились следующим образом: Малайзия - I место, Азербайджан - II место, Марокко - III место.

"Участие Азербайджана в международном чемпионате способствует продвижению национальной гастрономии на мировой арене, укреплению профессиональных связей с мировым кулинарным сообществом и популяризации богатого культурного наследия страны через искусство кухни", - добавил Илькин Акберзаде.