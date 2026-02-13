В феврале будет 20 градусов тепла

В ближайшие три дня в Азербайджане не прогнозируется существенных изменений погодных условий.

Как передает Day.Az, об этом АЗЕРТАДЖ сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.

Она отметила, что 14 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков: "Умеренный юго-западный ветер временами будет усиливаться. Вечером 14 февраля он сменится северо-западным ветром. 16 февраля вновь усилится юго-западный ветер. Максимальная температура воздуха составит 15-20 градусов тепла".

По словам Г.Мамедовой, в регионах в ближайшие дни также осадков в основном не ожидается: "Однако 14 и 15 февраля в дневные часы в некоторых горных местностях возможны кратковременные осадки, в том числе снег. Умеренный западный ветер временами будет усиливаться. Максимальная температура воздуха в районах Центрального Арана составит 15-20 градусов тепла, в горах - 10-15 градусов тепла".

