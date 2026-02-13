В Азербайджане объявлены желтое и оранжевое предупреждения

В связи с ожидаемыми в Баку, на Абшеронском полуострове и в регионах сильными ветрами с 14 по 16 февраля объявлены желтое и оранжевое предупреждения.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

В Кяльбаджаре, Гёранбое, Дашкесане, Нафталане, Барде, Гусаре, Гобустане, Хызы и Мингечевире в соответствии с оранжевым предупреждением ожидается северо-западный ветер с порывами до 20,8-28,4 м/с.

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в других регионах страны в соответствии с желтым предупреждением будет дуть северо-западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с.

С текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az