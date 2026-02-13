https://news.day.az/sport/1815842.html «Барселона» обновила антирекорд в матче с «Атлетико» "Барселона" потерпела крупное поражение от "Атлетико Мадрид" в первом матче полуфинала Кубка Испании по футболу, уступив со счетом 0:4, что стало для команды первым подобным результатом в противостоянии с этим соперником с 1989 года.
"Барселона" потерпела крупное поражение от "Атлетико Мадрид" в первом матче полуфинала Кубка Испании по футболу, уступив со счетом 0:4, что стало для команды первым подобным результатом в противостоянии с этим соперником с 1989 года.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, более тяжелое поражение каталонский клуб потерпел лишь в 1941 году, когда проиграл "Атлетико Мадрид", выступавшему тогда под названием "Атлетико Авиасьон", со счетом 0:6.
Ответная встреча между командами состоится 3 марта в Барселоне.
Напомним, что "Барселона" является действующим победителем Кубка Испании сезона 2024/25.
