S&P повысило прогноз по рейтингу PASHA Bank

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило прогноз по рейтингу PASHA Bank со "стабильного" на "позитивный".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил главный финансовый администратор PASHA Bank Мурад Сулейманов на мероприятии, организованном в связи с первичным публичным размещением акций (IPO) представляемого им банка.

По его словам, в целом агентства Moody's и Fitch Ratings также положительно оценили рейтинги Азербайджана и PASHA Bank.

М. Сулейманов подчеркнул, что в Азербайджане сохраняется стабильная экономическая и политическая среда: "Мы видим это по устойчивому экономическому росту в пределах 2,5-4%. В структуре ВВП увеличивается доля ненефтяного сектора, и эта тенденция продолжается уже много лет.

Кроме того, инфляция находится в рамках монетарной политики Центрального банка".