При организации Посольства Азербайджана в Мексике состоялась встреча депутатов с председателем Сената

При организации Посольства Азербайджана в Мексике делегация депутатов Милли Меджлиса Азербайджана провела встречу с председателем Сената Мексики Лаурой Ицель Кастильо.

Как сообщает Day.Az, в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития межпарламентских связей, а также продвижение инициатив, представляющих взаимный интерес.

По итогам встречи подтверждена готовность обеих сторон к дальнейшему углублению сотрудничества и расширению взаимодействия между парламентами двух стран.