Хорошая новость для пенсионеров

Пенсии за февраль с учетом повышения выплачены в Баку, Сумгайыте, а также в Абшеронском районе.

Как сообщает Day.Az, пенсии за февраль для пенсионеров, проживающих в других регионах республики, а также для лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях, будут выплачены в течение текущего месяца в соответствии с утвержденным графиком.

Отметим, что также выплачена сумма повышения пенсий за январь.