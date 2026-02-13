https://news.day.az/society/1815807.html Хорошая новость для пенсионеров Пенсии за февраль с учетом повышения выплачены в Баку, Сумгайыте, а также в Абшеронском районе. Как сообщает Day.Az, пенсии за февраль для пенсионеров, проживающих в других регионах республики, а также для лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях, будут выплачены в течение текущего месяца в соответствии с утвержденным графиком.
Хорошая новость для пенсионеров
Пенсии за февраль с учетом повышения выплачены в Баку, Сумгайыте, а также в Абшеронском районе.
Как сообщает Day.Az, пенсии за февраль для пенсионеров, проживающих в других регионах республики, а также для лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях, будут выплачены в течение текущего месяца в соответствии с утвержденным графиком.
Отметим, что также выплачена сумма повышения пенсий за январь.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре