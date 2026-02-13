https://news.day.az/society/1815826.html Высота снежного покрова в Кяльбаджаре достигает 40 см - ВИДЕО Высота снежного покрова в Кяльбаджаре местами в черте города достигла 30-40 см. Как сообщает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на информацию Службы восстановления, строительства и управления Кяльбаджарского района/ Толщина снежного покрова на основных автомобильных дорогах составляет 1-3 см.
Высота снежного покрова в Кяльбаджаре достигает 40 см - ВИДЕО
Высота снежного покрова в Кяльбаджаре местами в черте города достигла 30-40 см.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на информацию Службы восстановления, строительства и управления Кяльбаджарского района/
Толщина снежного покрова на основных автомобильных дорогах составляет 1-3 см.
"По состоянию на текущий час температура воздуха составляет +3°C. Во второй половине дня ожидается повышение температуры до +8°C", - говорится в сообщении.
Выпавший снег порадовал детей Кяльбаджара - они устраивают соревнования по катанию на санках на заснеженных улицах.
Представляем кадры:
