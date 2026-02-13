В Бакинском книжном центре состоялся вечер китайской поэзии, посвященный "Празднику весны" - Китайскому Новому году по лунному календарю, символизирующему счастье и дружную семью.

Как передает Day.Az со ссылкой на Институт Конфуция Азербайджанского университета языков, открывая мероприятие, директор Бакинского книжного центра Гюнель Анаргызы, поздравив гостей с наступающим праздником, рассказала об активно развивающихся азербайджано-китайских культурных связях, основанных на традициях Великого шелкового пути и направленных на взаимообогащение культур и укрепление дружеских отношений и взаимопонимания между народами двух стран. В своем выступлении временный поверенный в делах посольства Китая в Азербайджане Дин Тао, поблагодарив Бакинский книжный центр и Институт Конфуция Азербайджанского университета языков за организацию вечера, от имени посольства Китая передал гостям искренние поздравления, пожелания весенней радости, семейного счастья и успехов во всех начинаниях.

Дин Тао отметил, что Праздник весны - древний и наиболее важный традиционный праздник китайского народа. Совместное празднование Весеннего фестиваля в разных частях мира позволяет другим народам ближе познакомиться с Китаем и одновременно способствует взаимному обучению и обмену между различными цивилизациями, становясь практическим воплощением Инициативы глобальной цивилизации.

Существуют культурные сходства между китайским Весенним фестивалем и азербайджанским фестивалем Новруза. Оба праздника признают семейное единство как основную ценность, отмечают приход весны и возрождение надежды, а также выражают уважение наших народов к природе, верность семейным узам и стремление к счастливой жизни. Эта эмоциональная близость, преодолевающая расстояние и культурные различия, создает прочную и искреннюю основу для гуманитарного сотрудничества между Китаем и Азербайджаном.

"Прошедший 2025 год стал плодотворным для китайско-азербайджанских отношений, продолжая прошлые традиции и принося богатые результаты. Под стратегическим руководством Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева две страны установили всеобъемлющее стратегическое партнерство, и отношения вступили в новый этап высококачественного и многогранного развития. Политическое взаимное доверие еще больше укрепилось, торгово-экономическое сотрудничество расширилось, достигнуты важные успехи в практическом сотрудничестве, динамично развиваются гуманитарные отношения, а традиционная дружба обогатилась содержанием новой эпохи", - сказал китайский дипломат.

Директор Института Конфуция Рафиг Аббасов, рассказав о роли Институтов Конфуция в культурной дипломатии, отметил значение проведения традиционных китайских праздников для развития межнационального культурного общения.

Преподаватель китайского языка АУЯ Кямаля Мамедова рассказала об истории возникновения Праздника Весны, включенного в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, символе года - Красной Огненной Лошади, традициях, легендах и приметах, связанных с праздником. Было также отмечено, что классическая китайская поэзия наполнена глубокой философией, образностью, символизмом и неповторимой музыкальностью.

На вечере в исполнении преподавателей и студентов Института Конфуция прозвучали стихи, посвященные китайскому Новому году, прославляющие обновление природы, уход холодов, цветение сливы и наполненные мотивами начала новой жизни, процветания, радости и семейных встреч. Была также показана сцена "Волшебница" из традиционной китайской оперы, прозвучала мелодия для китайской флейты - "хулуси"- "Бамбук в лунном свете", исполнены народные и современные песни "Скажи, что я тебя люблю", "Цветы персика", "Мама и малыш", танцы "Снежный край" и "Цветение". В рамках мероприятия были продемонстрированы стенды, посвященные китайской каллиграфии, резьбе по дереву, лаковой живописи, изготовлению китайских резных печатей. Гости приняли также участие в традиционной чайной церемонии, продегустировали известные сорта китайского чая.