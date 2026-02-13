В Шотландии разорился «Хогвартс-экспресс» из Гарри Поттера

Шотландский "Якобитский экспресс", также известный как "Хогвартс-экспресс" из фильмов о Гарри Поттере, может прекратить свою работу из-за финансовых проблем и споров по безопасности.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The Scottish Sun.

Компания West Coast Railways (WCR), владельца поезда, заявила, что расписания на 2026 год пока нет. Ранее поезд ежегодно перевозил около 70 тыс. пассажиров, предлагая им уникальные виды и атмосферу культовых сцен из фильмов.

Проблемы начались после того, как в 2023 году перевозчик проиграл судебный иск по вопросам безопасности дверей. Суд постановил, что на двери вагонов должны быть установлены центральные замки, что обойдется компании в семь миллионов фунтов стерлингов.

По оценкам, "Якобитский экспресс" приносит экономике Шотландии около девятнадцати миллионов трехсот тысяч фунтов стерлингов в год, включая доходы от продажи билетов. Если поезд прекратит работу, это сильно повлияет на туристическую индустрию в Форт-Уильяме и Маллайге.