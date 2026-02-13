В парламенте обсужден визит вице-президента США в Азербайджан

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс посетил Азербайджан. Были обсуждены прочные основы для углубления совместного сотрудничества. Выведение отношений нашей страны с самым могущественным государством мира на новый уровень стало возможным благодаря последовательной и дальновидной политике Президента Ильхама Алиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

"Сегодня, в период серьезных изменений в нашем регионе, мы высоко оцениваем вклад США в установление мира между Азербайджаном и Арменией. Достигнутые в рамках визита договоренности создадут условия для укрепления международных связей нашего государства", - отметила спикер.

