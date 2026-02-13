Компьютеры Windows начали бесконечно перезагружаться после обновления

После обновления Windows 11 некоторые пользователи столкнулись с проблемой бесконечных перезагрузок своих ПК.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал Neowin.

После установки обновления KB5077181, которое вышло несколько дней назад, у некоторых владельцев компьютеров на Windows 11 возникла ошибка, приводящая к постоянной перезагрузке. В некоторых случаях ПК может перезагружаться более 15 раз подряд, после чего на экране входа в систему появляется неработающий интерфейс.

Согласно публикации, сбои связаны с рядом проблем, возникших после январского обновления Patch Tuesday.

Кроме того, Microsoft недавно подтвердила наличие уязвимости CVE-2026-20841 в стандартном текстовом редакторе "Блокнот" в Windows. Проблема возникла после расширения функционала приложения - добавления поддержки Markdown и интеграции инструментов искусственного интеллекта. Уязвимость позволяет злоумышленникам выполнить вредоносный код при открытии специально подготовленного файла.