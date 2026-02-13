https://news.day.az/world/1815811.html Колумбия страдает от рекордных осадков - ВИДЕО Сильные наводнения в колумбийской провинции Кордоба переросли в полномасштабный гуманитарный кризис. Как сообщает Day.Az, видео с последствиями бедствия активно распространяются в социальных сетях.
Колумбия страдает от рекордных осадков - ВИДЕО
Сильные наводнения в колумбийской провинции Кордоба переросли в полномасштабный гуманитарный кризис.
Как сообщает Day.Az, видео с последствиями бедствия активно распространяются в социальных сетях.
Рекордные осадки привели к выходу рек из берегов, в результате чего были затоплены города, сотни сёл и значительные сельскохозяйственные угодья. Десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома, и по меньшей мере 14 человек погибли, а сотни числятся пропавшими без вести.
Спасательные работы продолжаются, и в стране было объявлено чрезвычайное положение.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре