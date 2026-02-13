Колумбия страдает от рекордных осадков

Сильные наводнения в колумбийской провинции Кордоба переросли в полномасштабный гуманитарный кризис.

Как сообщает Day.Az, видео с последствиями бедствия активно распространяются в социальных сетях.

Рекордные осадки привели к выходу рек из берегов, в результате чего были затоплены города, сотни сёл и значительные сельскохозяйственные угодья. Десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома, и по меньшей мере 14 человек погибли, а сотни числятся пропавшими без вести.

Спасательные работы продолжаются, и в стране было объявлено чрезвычайное положение.