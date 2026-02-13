https://news.day.az/world/1815850.html Стало известно, когда пройдет следующая встреча США, России и Украины США, Россия и Украина планируют провести трёхстороннюю встречу на следующей неделе. Как передает Day.Az, об этом изданию POLITICO сообщил источник, знакомый с дипломатическими переговорами. Согласно информации, местом встречи может стать Маями или Абу-Даби.
Стало известно, когда пройдет следующая встреча США, России и Украины
США, Россия и Украина планируют провести трехстороннюю встречу на следующей неделе.
Как передает Day.Az, об этом изданию POLITICO сообщил источник, знакомый с дипломатическими переговорами.
Согласно информации, местом встречи может стать Майами или Абу-Даби.
Отметим, что 5-го февраля в Абу-Даби во второй раз прошли переговоры с участием России, Украины и США, посвященные окончанию войны в Украине. Москва и Киев договорились обменяться пленными - впервые за пять месяцев.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре