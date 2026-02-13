Стало известно, когда пройдет следующая встреча США, России и Украины

США, Россия и Украина планируют провести трехстороннюю встречу на следующей неделе.

Как передает Day.Az, об этом изданию POLITICO сообщил источник, знакомый с дипломатическими переговорами.

Согласно информации, местом встречи может стать Майами или Абу-Даби.

Отметим, что 5-го февраля в Абу-Даби во второй раз прошли переговоры с участием России, Украины и США, посвященные окончанию войны в Украине. Москва и Киев договорились обменяться пленными - впервые за пять месяцев.