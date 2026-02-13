В Азербайджане растет интерес к инициативе "Соглашение мэров".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня заявил руководитель команды инициативы "Соглашение мэров - Восточное партнерство" Кристоф Фреринг на мероприятии в Нахчыване, посвящённом этой инициативе.

Он отметил, что основная цель мероприятий в рамках "Соглашения мэров" - обеспечить города необходимыми знаниями для принятия информированных решений:

"Мы наблюдаем рост интереса со стороны Азербайджана. Наша роль заключается в том, чтобы предоставить муниципалитетам чёткую информацию, практические инструменты и реальные примеры, чтобы они могли принять решение о присоединении к инициативе и определить, как именно это сделать".

По словам Кристофа Фреринга, на сегодняшний день в Азербайджане к инициативе "Соглашение мэров" присоединились 11 муниципалитетов, из которых 7 уже подготовили планы действий:

"Это очень хороший показатель. Процент охваченного населения относительно невысок, так как столица пока не присоединилась к инициативе, но это может измениться в будущем.

В результате мероприятий, запланированных для этих 11 городов, предполагается сокращение выбросов CO₂ на 1,3 миллиарда тонн. Чтобы лучше представить этот эффект, можно отметить, что это эквивалент посадки 1,4 миллиарда деревьев, вывода из эксплуатации 20 миллионов автомобилей и замены более 1 миллиарда ламп".

Руководитель команды инициативы подчеркнул, что "Соглашение мэров" - это глобальная платформа, поддерживаемая Европейским союзом и Bloomberg Philanthropies, объединяющая сегодня более 12 тысяч местных органов власти по всему миру:

"Основными членами Сообщества мэров являются муниципалитеты, так как именно в городах, поселках и деревнях происходит основное потребление энергии и ее экономия. Без участия муниципалитетов существование этой инициативы невозможно".

К. Фреринг отметил, что глобальные цели в области климата разработаны в соответствии со стратегией Европейского союза и направлены на сокращение выбросов на 55% к 2030 году:

"В 2025 году мы также приняли цели по климатической нейтральности в соответствии со стратегией ЕС. Для ЕС эта цель подразумевает сокращение на 80-95% к 2050 году. Это очень амбициозно. Но мы заявили, что стремимся достичь сокращения на 60% к 2050 году. Таким образом, до 2050 года у нас еще есть много времени для совместной работы".

Отметим, что инициатива "Соглашение мэров - Восточное партнерство" финансируется Европейским союзом и оказывает поддержку органам местного и регионального самоуправления в Азербайджане, Армении, Грузии, Молдове и Украине в разработке и реализации устойчивой энергетической и климатической политики.

В Азербайджане первым муниципалитетом, присоединившимся к инициативе в 2012 году, стал муниципалитет Ичеришехер. Позднее к инициативе также присоединились муниципалитеты Гянджи, Гузанлы, Горадиза, Хырдалана, Мингячевира, Шамахы, Шеки и Евлаха, став ее активными участниками. Национальным координатором по стране является Министерство энергетики Азербайджанской Республики.

"Соглашение мэров - Восточное партнерство" является частью глобальной семьи "Глобального соглашения мэров". Эта глобальная инициатива представляет собой крупнейший в мире альянс городов по вопросам климатического лидерства и объединяет более 13 500 городов и органов местной власти из 147 стран на шести континентах, охватывая свыше 1,2 миллиарда человек.

Напомним, что Инициатива Covenant of Mayors for Climate and Energy (Соглашение мэров по климату и энергии) была запущена Европейским союзом в 2008 году и с 2015 года приобрела глобальный масштаб.

Основные цели Соглашения мэров включают:

- сокращение выбросов парниковых газов за счет внедрения мер по энергоэффективности и расширения использования возобновляемых источников энергии;

- повышение устойчивости к последствиям изменения климата;

- укрепление сотрудничества между муниципалитетами, местными и центральными исполнительными органами;

- обеспечение безопасного, устойчивого и надежного доступа к энергии для всех.

Соглашение мэров подписывается местными и региональными органами власти, которые намерены достичь вышеуказанных целей и добровольно реализовывать цели ЕС в области климата и энергетики.