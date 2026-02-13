Выгодное кредитное предложение от Birbank для получателей пенсий (R)
Birbank предлагает получателям пенсий новую возможность повысить финансовый комфорт. Банк запускает специальную кампанию по предоставлению выгодного потребительского кредита наличными для клиентов, получающих пенсию через Birbank.
В рамках кампании клиенты могут воспользоваться скидкой до 3% по продукту "Кредит на повседневные нужды" и получить возможность ежемесячного платежа от 100 AZN за каждые 4000 AZN кредита. Специальное предложение действует с 11 февраля по 10 марта.
Кампания доступна не только для клиентов Birbank. Граждане, получающие пенсию через другие банки, также могут воспользоваться данным предложением. Процесс подачи заявки максимально простой и удобный. Достаточно перейти в раздел кредитов в мобильном приложении Birbank, заполнить необходимые данные и оформить заявку в кратчайшие сроки. Кроме того, подать заявку можно в ближайшем филиале Kapital Bank/Birbank.
Подробная информация: https://www.b-b.az/tkpr.
Birbank, являющийся торговой маркой Kapital Bank и постоянно предлагающий новейшие цифровые решения и банковские продукты, обслуживает клиентов через мобильное приложение с более чем 3 миллионами активных пользователей, а также через крупнейшую в Азербайджане сеть из 115 филиалов и 53 отделений. До 2025 года банк предоставлял услуги своим клиентам под названием Kapital Bank - первого банка страны и входит в состав PASHA Holding. Kapital Bank продолжает свою деятельность как финансовый институт. Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах банка вы можете посетить сайт birbank.az обратиться в справочный центр 196 или на страницы банка в различных социальных сетях.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре