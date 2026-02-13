https://news.day.az/politics/1815885.html В Армении проходит круглый стол с участием представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ВИДЕО В Армении в рамках инициативы "Мост мира" проходит круглый стол с участием представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении. Новость обновляется
В Армении проходит круглый стол с участием представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ВИДЕО
В Армении в рамках инициативы "Мост мира" проходит круглый стол с участием представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении, сообщает Day.Az.
Напомним, что сегодня азербайджанская делегация прибыла в Армению для участия в двустороннем круглом столе в рамках инициативы "Мост мира".
Круглый стол с участием представителей гражданских обществ Армении и Азербайджана пройдет 13-14 февраля. Во встрече примет участие расширенный состав представителей с обеих сторон.
Отметим, что в составе азербайджанской делегации участвует главный редактор АМИ Trend Эмин Алиев.
Азербайджанскую делегацию представляют 19 человек.
