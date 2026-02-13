https://news.day.az/society/1815874.html Меняется порядок принудительного взыскания штрафа Меняется порядок принудительного взыскания штрафа. Как сообщает Day.Az, это отражено в предложенных изменениях в Кодекс об исполнении наказаний, вынесенных на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса. После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.
Меняется порядок принудительного взыскания штрафа.
Как сообщает Day.Az, это отражено в предложенных изменениях в Кодекс об исполнении наказаний, вынесенных на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.
После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.
