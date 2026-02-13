Меняется порядок принудительного взыскания штрафа.

Как сообщает Day.Az, это отражено в предложенных изменениях в Кодекс об исполнении наказаний, вынесенных на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.