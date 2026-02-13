Согласно решению, принятому в Милли Меджлисе, некоторые функции муниципалитетов, связанные с продажей земли, были ограничены. Незаконные решения о выделении земельных участков отменяются.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, эксперт по имущественным вопросам Рамиль Османлы заявил, что принятое решение охватывает отмену актов муниципалитетов, связанных с незаконной продажей и распределением земель:

"То есть за последние годы решения муниципалитетов о незаконной передаче местных земельных участков в собственность или в аренду были отменены органом административного надзора. Эти вопросы с каждым годом становятся все более актуальными. Использование муниципальных земель по целевому назначению и в соответствии с требованиями законодательства становится все более строгим и обязательным. Новое решение направлено на то, чтобы привести земельную политику муниципалитетов в более четкие и конкретные правовые рамки. Одновременно были уточнены полномочия муниципалитетов по продаже и управлению землями, что означает предотвращение незаконных случаев в будущем".

Эксперт также отметил, что для продажи земли муниципалитеты обязаны получать заключения от нескольких государственных структур.

Отмечается, что в рамках мер административного надзора Министерство юстиции внесло предложения и подало иски в суды об отмене муниципальных актов по незаконному выделению в общей сложности 3 142 гектаров земли. В результате решения о выделении этих земель муниципалитетами были аннулированы.