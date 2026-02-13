https://news.day.az/unusual/1815882.html На Солнце появился огромный смайлик На поверхности Солнца образовался огромный смайлик. Как передает Day.Az, об этом заявили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале. "Огромный смайлик размером 1,5 миллиона километров представляет собой сейчас Солнце", - говорится в сообщении.
Из публикации следует, что глазами Солнца стали две крупные активные области, а улыбку образует протуберанец размером около полумиллиона километров.
Ученые отметили, что ближайшие к Земле планеты - Венера, Меркурий и Марс - на данный момент расположены с обратной стороны Солнца.
