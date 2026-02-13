Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Германию

13 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев вместе с Первой леди Мехрибан Алиевой прибыл с визитом в Федеративную Республику Германия для участия в Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.