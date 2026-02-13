https://news.day.az/officialchronicle/1815909.html Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Германию - ФОТО - ВИДЕО 13 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев вместе с Первой леди Мехрибан Алиевой прибыл с визитом в Федеративную Республику Германия для участия в Мюнхенской конференции по безопасности.
Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Германию - ФОТО - ВИДЕО
13 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев вместе с Первой леди Мехрибан Алиевой прибыл с визитом в Федеративную Республику Германия для участия в Мюнхенской конференции по безопасности.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре