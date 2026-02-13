Сотни тысяч домохозяйств во Франции остались без света

Порядка 450 тыс. домохозяйств остаются без электричества на юго-западе Франции после шторма "Нильс". Об этом сообщает газета "Фигаро", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Во французской компании Enedis, которая отвечает за распределение электроэнергии, заявили, что специалисты к утру 13 февраля смогли восстановить подачу света примерно половине из 900 тыс. клиентов, столкнувшихся с отключениями накануне.

В компании отметили, что задействовано 3 тыс. специалистов для урегулирования проблемы.

Больше всего пострадали регионы Новая Аквитания и Окситания.

По информации французской метеорологической службы, "Нильс" достиг Корсики, а затем начал постепенно ослабевать. В ночь на 13 февраля скорость порывов ветра достигала 170 км/ч.