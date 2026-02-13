Финляндия надеется на скорейшее подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией

Финляндия рассчитывает на скорейшее подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Day.Az, об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend генеральный директор Евроатлантического департамента МИД Финляндии Сари Раутио в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы приветствуем последние позитивные шаги в мирном процессе, включая парафирование соглашения в Вашингтоне в августе прошлого года.

Мы также удовлетворены постепенным открытием торговых отношений между странами. Мир приносит значительный экономический рост и новые возможности для всего региона, в том числе в рамках Маршрута Трамра (TRIPP). Укрепление доверия с обеих сторон важно и для формирования культуры мира в обществах. Народы Армении и Азербайджана заслуживают устойчивого мира. Мы надеемся на подписание мирного соглашения в самое ближайшее время на благо всего региона и для укрепления стабильности в Европе", - сказала она.

Раутио также отметила, что правительство Финляндии продолжает инвестировать в безопасность в целом и развивать свою комплексную модель безопасности, которая является одним из краеугольных камней финского общества.

"Война России против Украины показала, что, несмотря на эволюцию военных действий и их всё более технологичный характер, возможности ведения традиционной войны по-прежнему остаются важными. Европа берет на себя большую ответственность за собственную безопасность и укрепляет свою оборону. Для Финляндии важно, чтобы Соединённые Штаты и в будущем сохраняли приверженность безопасности и обороне Европы. НАТО продолжает усиливать сдерживание и оборону в ответ на долгосрочную угрозу, которую Россия представляет для безопасности евроатлантического региона", - отметила она.

Раутио подчеркнула, что Финляндия решительно поддерживает многостороннее сотрудничество, основанное на Уставе ООН и международном праве, поскольку именно оно закладывает фундамент миропорядка, основанного на правилах, а не на силе.

"Мир без правил - это суровая реальность для небольшой страны. Сегодня эти фундаментальные нормы подвергаются испытанию как никогда со времён Второй мировой войны. Для Финляндии и других малых и средних государств значение ООН и её Устава имеет экзистенциальный характер, что делает их неотделимыми от наших национальных интересов и безопасности. Мы живём в эпоху, которая в основном характеризуется всё более жёсткой конкуренцией. В турбулентные времена необходимо укреплять многосторонность через диалог и дипломатию. Финляндия действует для того, чтобы сотрудничество вновь вышло на первый план.

В то же время ООН должна реформироваться с учётом современных реалий. Она должна стать более гибкой, результативной и эффективной. Финляндия поддерживает реформу Совета Безопасности ООН и его расширение за счёт постоянных и непостоянных членов, чтобы он лучше отражал нынешние глобальные политические и экономические реалии. Если мы не будем поддерживать международные институты, являющиеся основой мира, такие как Организация Объединённых Наций, мы потерпим неудачу", - подчеркнула она.

Раутио заявила, что Финляндия активно участвует в деятельности ООН и намерена продолжать эту работу.

"Именно поэтому мы также баллотируемся в Совет Безопасности на срок 2029-2030 годов. Агрессивная война России против Украины стала вопиющим нарушением основанного на правилах международного порядка, которое продолжает совершаться постоянным членом Совета Безопасности ООН. Это не только европейская война. Мы становимся свидетелями конца международного порядка в том виде, в котором он существовал с 1945 года. Европа должна быть активным участником этой дискуссии, чтобы гарантировать, что демократия, свобода и верховенство права останутся ценностями, определяющими наш мир для следующих поколений.

Россия представляет долгосрочную угрозу безопасности евроатлантического региона. Финляндия поддерживает справедливый и прочный мир в Украине. Россия не продемонстрировала подлинной готовности или добросовестности в переговорах. Напротив, она продолжает атаки на гражданскую инфраструктуру, стремясь разрушить энергетическую систему в самый холодный период зимы, чтобы лишить граждан отопления, электроэнергии и воды. Финляндия оказывает Украине всестороннюю поддержку, в том числе в энергетическом секторе", - заключила она.