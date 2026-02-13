Власти Дании встретятся с Рубио

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила агентству Ritzau, что встретится с государственным секретарем США Данина Мюнхенской конференции по безопасности для обсуждения ситуации вокруг Гренландии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На встрече также будет присутствовать глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен.

28 января представители Дании, Гренландии и Соединенных Штатов встретились для обсуждения безопасности в Арктике и красных линий Копенгагена.