Названа стоимость новых проектов в Азербайджане в рамках "Соглашения мэров"

В Азербайджане в рамках Соглашения мэров для муниципалитетов будут реализованы новые проекты общей стоимостью 5 миллионов евро.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня заявил координатор по местному устойчивому развитию Соглашения мэров Максим Верещак на мероприятии в Нахчыване, посвященном этой инициативе.

По его словам, в рамках Соглашения мэров помощь в подготовке проектов оказывается шести муниципалитетам Азербайджана: "Мы провели энергетический аудит жилых и общественных зданий, чтобы подготовить проекты к финансированию. В итоге у нас есть 11 документов по 11 зданиям, которые можно представить потенциальным инвесторам. Общая стоимость этих проектов превышает 5 миллионов евро".

М. Верещак подчеркнул, что проекты реализуются в городах Мингячевир, Хырдалан, Шеки, Евлах, Гянджа и Шамахы: "Речь идет о трех жилых домах в Мингячевире, одной школе и одном детском саде в Хырдалане, трех детских садах в Шеки, двух школах и одном детском саде в Евлахе. Реализация этих проектов позволит муниципалитетам экономить 200 тысяч евро в год".

"Кроме того, будет сэкономлено 3 300 мегаватт-час электроэнергии, что приведет к сокращению выбросов углерода на 660 тонн в год", - добавил он.

Отметим, что инициатива "Соглашение мэров - Восточное партнерство" финансируется Европейским союзом и оказывает поддержку органам местного и регионального самоуправления в Азербайджане, Армении, Грузии, Молдове и Украине в разработке и реализации устойчивой энергетической и климатической политики.

В Азербайджане первым муниципалитетом, присоединившимся к инициативе в 2012 году, стал муниципалитет Ичеришехер. Позднее к инициативе также присоединились муниципалитеты Гянджи, Гузанлы, Горадиза, Хырдалана, Мингячевира, Шамахы, Шеки и Евлаха, став ее активными участниками. Национальным координатором по стране является Министерство энергетики Азербайджанской Республики.

"Соглашение мэров - Восточное партнерство" является частью глобальной семьи "Глобального соглашения мэров". Эта глобальная инициатива представляет собой крупнейший в мире альянс городов по вопросам климатического лидерства и объединяет более 13 500 городов и органов местной власти из 147 стран на шести континентах, охватывая свыше 1,2 миллиарда человек.

Напомним, что Инициатива Covenant of Mayors for Climate and Energy (Соглашение мэров по климату и энергии) была запущена Европейским союзом в 2008 году и с 2015 года приобрела глобальный масштаб.

Основные цели Соглашения мэров включают:

- сокращение выбросов парниковых газов за счет внедрения мер по энергоэффективности и расширения использования возобновляемых источников энергии;

- повышение устойчивости к последствиям изменения климата;

- укрепление сотрудничества между муниципалитетами, местными и центральными исполнительными органами;

- обеспечение безопасного, устойчивого и надежного доступа к энергии для всех.

Соглашение мэров подписывается местными и региональными органами власти, которые намерены достичь вышеуказанных целей и добровольно реализовывать цели ЕС в области климата и энергетики.