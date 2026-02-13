Весна - хороший повод сменить обстановку, а мартовские выходные в дни праздников Новруз и Рамазан традиционно становятся временем, когда интерес к путешествиям заметно возрастает.

В этот период Azerbaijan Airlines (AZAL) предлагает пассажирам широкий выбор направлений и удобное расписание, позволяя подобрать поездку под любой формат - от короткого уикенда до полноценного отпуска. Маршрутная сеть авиакомпании охватывает города Азии, Ближнего Востока и Европы, а в преддверии и во время праздничных дней AZAL выполнит свыше тысячи международных рейсов.

Куда чаще всего летят весной?

В праздничные дни особенно востребованы направления Ближнего Востока и курортные маршруты. Одним из самых популярных вариантов остается Дубай - в этот период пассажирам доступны расширенные опции перелётов, включая дополнительные рейсы.

Для тех, кто предпочитает спокойный отдых и мягкий климат, AZAL выполняет рейсы в Шарм-эль-Шейх - один из самых популярных курортов региона. Тем, кто планирует встретить праздники у океана и полностью сменить привычный ритм, доступны рейсы в Мале - направлении, которое особенно ценят путешественники, выбирающие отдых заранее. В числе востребованных городов весеннего сезона также - Тель-Авив, который в это время сочетает комфортную погоду и разнообразные туристические возможности.

Турция: направления на любой сценарий

Турция занимает важное место в маршрутной сети AZAL в период весенних праздников. Стамбул традиционно остается одним из самых популярных направлений благодаря высокой частоте рейсов. Кроме того, пассажирам доступны перелеты в Анкару, Измир, Анталью и Трабзон - города, которые подходят как для деловых поездок, так и для культурных маршрутов и отдыха.

Европа для тех, кто любит весенние города

В весеннем расписании AZAL представлены рейсы в Прагу, Вену, Милан, Барселону, Берлин, Париж и Лондон - направления, которые выбирают пассажиры, ориентированные на культурный туризм и заранее запланированные поездки. Назначение дополнительных рейсов в Прагу и Вену расширяет возможности для путешествий в праздничный период.

Центральная Азия: путешествия в атмосфере праздников

Весенние праздники особенно созвучны поездкам в страны Центральной Азии, где Новруз и Рамазан имеют глубокое культурное значение. Рейсы в Ташкент, Самарканд, Ургенч, Душанбе и Бишкек позволяют познакомиться с историческими городами и архитектурным наследием региона.

Путешествия в Восточную Азию

Для пассажиров, планирующих путешествия в период праздников, маршрутная сеть AZAL включает рейсы в Пекин, позволяя познакомиться с богатым культурным наследием Китая и современной атмосферой Восточной Азии.

Дополнительные рейсы и самые востребованные направления

С учетом повышенного спроса в праздничный период AZAL назначила 14 дополнительных рейсов (с 20 по 30 марта):

6 рейсов в Дубай

6 рейсов в Тбилиси

по одному рейсу в Прагу и Вену

Наиболее востребованные направления AZAL по количеству рейсов в период с 18 по 30 марта:

Тбилиси

Москва

Стамбул

Дубай

Тель-Авив

Ознакомиться с расписанием и приобрести билеты можно на официальном сайте, в мобильном приложении авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств AZAL.