Месси может пропустить чемпионат мира 2026 года
Лионель Месси может не выступить за сборную Аргентины на предстоящем чемпионате мира.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Touchline, 38-летний форвард рассматривает вариант отказа от участия в мундиале. Решение будет зависеть исключительно от его физического состояния, передает Day.Az.
Аргентинец готов поехать на турнир только в случае полной готовности. Если он будет чувствовать себя хотя бы на один процент хуже оптимальной формы, то не примет участие в чемпионате мира. Месси считает уровень МЛС недостаточно конкурентным для подготовки к турниру и понимает, что должен компенсировать это стопроцентной физической готовностью.
На чемпионате мира 2026 года сборная Аргентины будет защищать титул. В финале прошлого мундиаля "альбиселесте" обыграли Францию по пенальти после ничьей 3:3.
