https://news.day.az/officialchronicle/1816021.html Президент Ильхам Алиев - о том, будет ли подписан мирный договор между Азербайджаном и Арменией в этом году? Президент Ильхам Алиев в интервью азербайджанским телеканалам в Мюнхене прояснил вопрос о том, будет ли в этом году подписан мирный договор между Азербайджаном и Арменией. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ответ на вопрос об этом глава государства сказал: "Вы знаете, что это не зависит от нас.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ответ на вопрос об этом глава государства сказал: "Вы знаете, что это не зависит от нас. Наша позиция на протяжении многих лет доводилась до армянской стороны: в Конституцию Армении должны быть внесены необходимые изменения. Как только эти изменения будут внесены, на следующий же день мы можем подписать мирный договор. Но, вместе с тем, считаю, что мир между Арменией и Азербайджаном уже достигнут".
