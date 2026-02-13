Иран и МАГАТЭ могут достичь соглашения о проверках в ближайшие дни

Соглашение между Ираном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) о возобновлении инспекционной деятельности в стране может быть достигнуто в ближайшие несколько дней.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

"После ударов по ядерным объектам страны в июне прошлого года мы смогли вновь начать деятельность на объектах. Мы восстановили определенный диалог. Он очень сложен. И все же он существует. В настоящий момент основной вопрос - как определить следующие шаги. Мы точно знаем, какие ядерные объекты должны быть проверены и как это должно происходить. Сейчас мы находимся на критическом этапе: результат может быть достигнут не в течение недель или месяцев, а именно в ближайшие дни", - отметил Гросси.