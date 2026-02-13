Автор: Акпер Гасанов

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что "старого мира больше не существует" и, что мир меняется прямо на наших глазах. По его словам, человечество вступает в новую эпоху геополитики, которая потребует переосмысления роли стран и подходов к международным отношениям. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос о том, что европейцы услышат от него на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 13-15 февраля в Германии.

"Мы живем в новую эру геополитики, и это потребует от всех нас в некотором роде переосмысления, как это выглядит и какова будет наша роль", - сказал он. И это была фиксация того, что многие государства уже ощущают на практике: привычная система координат международных отношений окончательно утратила устойчивость.

Увы, мир меняется не постепенно, а скачкообразно - через кризисы, войны, распад прежних механизмов и формирование новых центров силы. Рубио прямо говорит о вступлении человечества в новую эру геополитики, которая потребует переосмысления ролей государств, союзов и самих принципов глобального взаимодействия.

Это признание особенно показательно, учитывая, что оно исходит от представителя страны, десятилетиями являвшейся ключевым архитектором мирового порядка. Фактически Вашингтон признает: универсальные рецепты прошлого больше не работают, а старые конструкции, включающие в себя систему коллективной безопасности и институты посредничества, либо деградировали, либо утратили влияние.

Важно отметить: для ряда государств "новый мир" наступил задолго до подобных заявлений на высоком уровне. Одной из таких стран является Азербайджан. Президент Ильхам Алиев на протяжении многих лет последовательно подчеркивает: международная система больше не опирается на прежние иллюзии, а реальная сила, национальные интересы и способность к самостоятельным решениям выходят на первый план.

Задолго до того, как в западных столицах заговорили о "конце старого мира", в Баку исходили из того, что международное право без механизма принуждения, резолюции без политической воли и переговоры без конкретного результата превращаются в пустую риторику. Именно это понимание и стало основой внешнеполитической стратегии Азербайджана.

Уникальность внешнеполитического курса Президента Ильхама Алиева заключается в его исключительной адаптивности. Речь идет о стратегической гибкости - способности корректировать тактику, не изменяя базовым национальным интересам. В условиях, когда многие государства оказались заложниками жестких союзных схем или идеологических догм, Азербайджан сделал ставку на прагматизм, многовекторность и опору на собственные ресурсы.

Наиболее наглядным примером такой адаптации стало освобождение азербайджанских территорий от армянской оккупации. Более четверти века армяно-азербайджанский конфликт находился в "замороженном" состоянии под эгидой Минской группы ОБСЕ - структуры, которая де-факто законсервировала статус-кво, выгодный Армении. Годы переговоров, деклараций и "дорожных карт" не приблизили урегулирование ни на шаг.

Осознание того, что старые форматы исчерпали себя и стало отправной точкой для принципиально нового подхода. Азербайджан сумел точно оценить изменившийся баланс сил, международную конъюнктуру и собственный потенциал. Итогом стало полное восстановление суверенитета и территориальной целостности страны - вопреки планам, инерции и сопротивлению структур, ушедших сегодня в политическое небытие.

Да, именно крах Минской группы ОБСЕ стал одним из символов распада целой эпохи. Организм "старого мира", о котором говорит Марко Рубио, оказался неспособен отвечать на вызовы времени. Азербайджан не стал ждать, когда эта система рухнет окончательно - он действовал, исходя из реалий, а не деклараций. Именно поэтому сегодня опыт Баку все чаще рассматривается как пример того, как средняя по размеру держава может эффективно защищать свои интересы в условиях глобальной турбулентности.

При этом важно подчеркнуть: адаптация Азербайджана не ограничилась военным измерением. После достижения своих ключевых целей Баку перешел к следующему этапу - формированию устойчивой региональной архитектуры мира и безопасности.

Продвигая мирную повестку и выстраивая добрососедские отношения с Арменией, Азербайджан вновь демонстрирует способность действовать в логике нового мира. Речь идет о прямом диалоге, основанном на признании реалий, суверенитета и взаимной ответственности.

Этот подход принципиально отличается от прежних моделей, где конфликт рассматривался как инструмент внешнего управления регионом. Сегодня Баку предлагает иную философию: региональные проблемы должны решаться самими государствами региона, без бесконечного вмешательства структур, утративших доверие и эффективность.

Соответственно, слова Марко Рубио о наступлении новой геополитической эпохи лишь подтверждают правильность курса, выбранного Азербайджаном задолго до нынешних глобальных потрясений. В мире, где старые правила больше не работают, выигрывают те, кто умеет трезво оценивать реальность, быстро адаптироваться и последовательно отстаивать свои интересы.

Опыт Азербайджана показывает: суверенитет в XXI веке - это не абстрактное понятие, а результат продуманной стратегии, политической воли и готовности действовать в соответствии с изменившимся миром, а не с воспоминаниями о нем. Именно в этом контексте внешняя политика Президента Ильхама Алиева выглядит не просто актуальной, а во многом опережающей свое время.