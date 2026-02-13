Рамиз Мехтиев будет исключен из действительных членов Академии

Руководство Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА) неоднократно выражало свою решительную позицию относительно исключения Рамиза Мехтиева из ее действительных членов. Еще раз заявляем, что Рамиз Мехтиев, обвиняемый Службой государственной безопасности в государственной измене и насильственном захвате власти, не может оставаться членом НАНА.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Академии.

"НАНА рассмотрит вопрос о действительном членстве Рамиза Мехтиева в Академии и исключит его из их рядов. Об этом общественность будет проинформирована.

Коллектив Национальной Академии наук решительно осуждает преступные деяния и заявляет об их непростительности", - отмечается в сообщении.