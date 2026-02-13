https://news.day.az/officialchronicle/1816022.html Президент Ильхам Алиев: Новый мировой порядок не должен означать, что прав тот, кто сильнее Мы видим, что Организация Объединенных Наций полностью парализована. Она не сможет повлиять ни на один вопрос. А альтернативы нет. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев сказал в интервью азербайджанским телеканалам в Мюнхене. "Надеюсь, мы увидим больше здравого смысла в совместной работе.
Президент Ильхам Алиев: Новый мировой порядок не должен означать, что прав тот, кто сильнее
Мы видим, что Организация Объединенных Наций полностью парализована. Она не сможет повлиять ни на один вопрос. А альтернативы нет.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев сказал в интервью азербайджанским телеканалам в Мюнхене.
"Надеюсь, мы увидим больше здравого смысла в совместной работе. Поскольку новый мировой порядок не должен означать, что прав тот, кто сильнее. Новый мировой порядок должен означать новые механизмы цивилизованного мира, отношений и международного порядка", - подчеркнул глава государства.
