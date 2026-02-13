Азербайджанская кухня представлена в Колумбии

В школе Knightsbridge Schools International, расположенной в Боготе, прошло международное культурное мероприятие под названием "Вкусы мировой кухни". На мероприятии, целью которого является продвижение мультикультурных ценностей, ознакомление с кулинарными традициями и культурным наследием различных народов, наша страна была успешно представлена при поддержке дипломатического представительства нашей страны в Колумбии.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в диппредставительстве, в рамках мероприятия гостям были предложены избранные образцы богатой и разнообразной национальной кухни Азербайджана. Участники с большим интересом разузнали об азербайджанских блюдах, получив информацию о способах приготовления, используемых продуктах и их происхождении. Уникальные вкусовые качества нашей национальной кухни были высоко оценены участниками мероприятия, передает Day.Az.

Наряду с этим, в уголке, посвященном Азербайджану, были продемонстрированы образцы национальной одежды, отражающие культурное наследие нашей страны, элементы ковроткачества и изделия декоративно-прикладного искусства. Посетителям также была предоставлена информация об истории, географии и культурном разнообразии Азербайджана.