Стало известно о секретных переговорах Европы о ядерном оружии

Европейские военнослужащие ведут переговоры о создании собственного ядерного арсенала стран региона, так как Соединенные Штаты больше не рассматриваются как надежный партнер. Об этом сообщил Bloomberg, ссылаясь на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Впервые после окончания холодной войны страны Европы обсуждают возможность создания ядерного сдерживающего фактора, ссылаясь на переговоры между военными и правительствами. Они ведутся на высоком военном уровне, даже министры могут ничего не знать", - говорится в публикации.

Кроме того, сообщается, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен произнести речь, в которой предложит остальным европейским союзникам ядерную защиту со стороны Парижа.